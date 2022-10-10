Özgün Kabine toplantısında bugün ne konuşulacak, günde ne?
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Kabine toplantısında bugün ne konuşulacak, günde ne?

Kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. 2022 yılının bitmesine kısa bir süre kala 550 bin sözleşmeliye ile taşeron işçilere yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu başta olmak üzere 1 milyon arsa satışının detayları, EYT düzenlemesinin nasıl olacağı ve esnafın yaralarının sarılması için yeni destek paketinde neler yer alacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısı kararları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KABİNE TOPLANTISI KARLARI SON DAKİKA | Kabine toplantısı bugün mü, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde10 Ekim'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle TOKİ Sosyal Konut Projesi, EYT, destek ödemeleri, başörtüsünün anayasada ele alınması gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında son dakika detayları...

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sık sık toplanan kabine, 10 Ekim Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın kesin saati bilinmese de, kritik toplantının saat 15:00 sıralarında başlayacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

  • Kabine toplantısının ardından, toplantı gündemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını saat 18.00'da yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı gündemindeki konular neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi TOKİ Sosyal Konut Projesi olacak. 10 Ekim tarihinde ilk evim projesi kapsamında arsa satışları için başvurular başlarken toplantının ardından açıklama yapacak olan Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yeni detaylar paylaşması bekleniyor.

  • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Meclis'e sunulan başörtüsü teklifi ve anayasada bu maddenin yer alması konusunda da Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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