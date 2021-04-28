Kadir Gecesi Önemi: Kadir Gecesi Ayetleri ve Hadisleri

Kadir gecesi önemini belirten ayetleri ve hadisleri haberimizde sizlerle paylaştık. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının en büyük önemi Kur'an'ın bu ayda nüzuludur. Kadir gecesi, Kadir Suresi'nde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Peki Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde ne yapılır? Kadir gecesi ne zamandır? İşte merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

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"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

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"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

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KADİR GECESİNDE YAPILACAKLARA DAİR HADİSLER

* Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

* Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan'ın son on günüde tekli gecelerden birisinde yer almaktadır. Bazı hikmetler nedeniyle Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu gizlenmiştir. En önemli hikmetlerinden birisi ise Ramazan ayının son on günün ibadetle geçirilmesi içindir. Kadir gecesi, Ramazan'ın 21, 23, 25, 27, 29. gecelerinden birisindedir. Ancak alimlerin bazılarının 27.geceyi kuvvetle ihtimal gördükleri için ülkemizde de 27. gece Kadir gecesi olan kutlanmaktadır. Bu gece ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a‘zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir.

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Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2021 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe yani 27.gecesine denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

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ÖZGÜN Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

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KADİR GECESİNİN ZAMANINA DAİR HADİSLER

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.)

Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair alimlerin 40'a yakın görüşü bulunmaktadır. Kadir gecesinin zamanı son günde olduğu belirtilerek geniş tutulmuştur.

Kadir suresini ezberlemek isteyenler bu video üzerinden kolaylıkla ezber yapabilirler: