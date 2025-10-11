Karayollarında Son Durum: 11 Ekim 2025 trafikte son durum, kapatılan yollar, yol bakım çalışmaları bilgisi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak sürücüler, Karabük ve Karabük-1 kavşaklarından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

OTOYOLLARDA SON DURUM

Avrupa Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 170-175. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, diğer platformdan iki yönlü devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 23-27. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Alaca yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde Sinop istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Sivas istikameti trafik akışına kapatılarak ulaşım, Sivas-Kayseri istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometrelerindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.







