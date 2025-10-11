Karayollarında Son Durum: 11 Ekim 2025 trafikte son durum, kapatılan yollar, yol bakım çalışmaları bilgisi

11 Ekim 2025 trafikte son durum, kapatılan yollar, yol bakım çalışmaları bilgisini içeren bülten yayınlandı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Bugün hangi yollarda baım çalışması yapılacak? Trafik beklenen yollar ve son durum içeriğimizde.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak sürücüler, Karabük ve Karabük-1 kavşaklarından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.
OTOYOLLARDA SON DURUM
Avrupa Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 170-175. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, diğer platformdan iki yönlü devam ediyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 23-27. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yozgat-Alaca yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde Sinop istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Sivas istikameti trafik akışına kapatılarak ulaşım, Sivas-Kayseri istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometrelerindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.