Kars'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kars akşam ezanı, akşam namazı ve Kars namaz vakitleri haberimizde.
Kars iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Kars imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kars namaz vakitleri ve Kars imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kars'ta ilk iftar saat kaçta 2024?
Kars'ta Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:17'd3 akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Kars'ta ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Kars'ta 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:34'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Kars'ta Tarihi
Kars, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Özellikle Osmanlı döneminde ve sonrasında Ruslarla yaşanan çatışmalarla önem kazanmıştır.
Kars'ta Coğrafi Konumu
Kars, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır gibi illerle komşudur. Türkiye'nin en doğusunda bulunan Kars, yüksek rakımlara sahip dağlık bir bölgede yer almaktadır.
Kars'ta Nüfusu
Kars, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 200 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayi faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır.
Kars'ta Posta Kodu
Kars'ın posta kodu 36XXX'dir. Kars'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.