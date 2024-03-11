Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan ayı, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan ayı boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Kars 2024 imsakiye sayesinde Kars'ta iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Kars imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Kars için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Kars imsakiyesi...