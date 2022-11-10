Özgün Kelle Paça Çorbası nasıl yapılır? Faydaları neler?
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Kelle Paça Çorbası nasıl yapılır? Faydaları neler?

Yaklaşan kış aylarıyla beraber doğal antibiyotik olarak da bildiğimiz kelle paça çorbası tarifleri araştırılmaya başlandı. Sabah akşam demeden günün her vaktinde tüketilebilen kelle paça çorbasının insan sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Uzmanlar kış aylarında bu nefis çorbanın bol bol tüketilmesini tavsiye ediyor. Yapımı meşakkatli ve titizlik gerektiren kelle paça çorbası tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla evlerinizde çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki en iyi kelle paça çorbası tarifi nedir? Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Faydaları neler? İşte tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kelle Paça Çorbası nasıl yapılır? Faydaları neler?
Kelle Paça Çorbası

Kelle paça çorbası, Türk mutfağının önemli çorbalarının başında geliyor. Sıklıkla tüketilmesi özellikle kış aylarında önerilen kelle paça çorbası, doktorların doğal tedavi yöntemlerinde üst sıralarda yer alıyor. Kelle paça çorbasına dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

> 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış)

> 2 yumurta sarısı

> 1 yemek kaşığı tepeleme un

> 4 yemek kaşığı yoğurt

> 2 diş sarımsak

> Yarım limon suyu

> 1 yemek kaşığı tereyağ

> 1, 5 veya 2 litre su ( İsteğe bağlı)

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Unu tereyağında kavurun.

> Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakın.

> Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpın.

> Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak dökün.

> Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynatın,

> Tuzunu ilave edin. Afiyet olsun.

KELLE PAÇA ÇORBASI PÜF NOKTALARI NELER?

> Kellenin çok iyi temizlendiğinden emin olun. Gerekirse üstündeki kılları gidermek için ocakta tütsüleyebilirsiniz.

> Kelleyi tamamen arındırmak için bir gece boyunca, 2-3 saat aralıklarla suyunu değiştirerek, suda bekletmeniz daha iyi olacaktır.

> Kelle ve paçayı iyice tuz ile ovup 2 saat tuzlu suda bekletin bu işlem çorbanızın kötü kokmasını engeller.

KELLE PAÇA ÇORBASI KAÇ KALORİ

Kelle paça çorbasının bir kasesi, yaklaşık 325 kalori değerindedir.

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

Enerji verir.

Kanserle savaşır.

Sindirim sistemini korur ve iyileşmesine yardımcı olur.

Kolajen üretimiyle cildin genç görünmesine katkı sağlar.

Saç ve tırnakların uzamasına destek olur.

İçerdiği amino asitler sayesinde uykuyu destekler.

Omega-3 bakımından zengindir ve beyin gelişimini destekler.

Kasların güçlenmesini ve kas ağrılarının azalmasını sağlar.

Eklemlerdeki sıvıların korunmasını destekler.

Antiviral ve antibakteriyel etkisi ile vücudu enfeksiyonlara karşı savaşmada yardımcı olur.

Antioksidan etkisi ile bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur.

İçeriğindeki proteinler ağız sağlığını olumlu yönde etkiler, diş eti hasarını onarmaya fayda sağlar.

Kelle paça çorbasının içeriğinde kemiğin yapısındaki kolajen proteini, magnezyum ve kalsiyum bulunur bu durum kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır.

Çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşır. Bağ dokusunu desteklemesiyle dejeneratif eklem hastalıklarıyla savaşır ve kemik erimesiyle savaşmada etkilidir.

Yüksek kalorili ve yağlı olmasından dolayı kilo almak isteyenler için sağlıklı bir kilo alımını sağlar ancak yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Viral ve bakteriyel enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olan arginin ile soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateş görülme olasılığını azaltır. Limon, sirke ve sarımsak ile birlikte antibiyotik etki yaratır.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ KELLE PAÇA


Uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan kelle paça, havaların soğumasıyla birlikte Şanlıurfa’da en çok tüketilen çorbaların arasında yer alıyor.

Şanlıurfa’da özellikle kış aylarında vatandaşların hemen hemen her öğün tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanıyor. Kentin tarihi sokaklarındaki işletmelerde ustalar, özenle hazırladıkları kelle paçaları müşterilerine servis ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paça çorba telaşı, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuda güç veren paça çorbası, uzmanlarca da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kentte havaların soğumasıyla birlikte sakatat ürünlerine ilginin arttığını aktaran sakatat satıcısı Ahmet Subaşı, “Kış aylarının gelmesiyle kelle paçaya baya bir rağbet var. Biz burada sakatat işiyle uğraşıyoruz. Kelle paça bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kemiklere ve kaslara iyi geldiğini söylüyorlar. Bu aylarda çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Kelle, işkembe, paça ve mumbarla birlikte günlük burada 40-50 takım satıyoruz. Vücuda her türlü faydası var” dedi.

Tarihi çarşılar bölgesinde yarım asırdır kelle paça çorbasının satışını yapan usta Kadir Çoban, kelle paça çorbasının her derde derman olduğunu söyledi. Çoban,

Virüsü, tifoyu, mikrobu öldürür. Burası bir hastane gibidir. Buraya doktora geldiğinizde 2-3 kere kelle paçayı yediğinizde inşallah iyi olursunuz. Doktorlarımız da buraya gelip tüketiyorlar. Tamamen organiktir. Yaklaşık 5 saat ateş üzerinde kaynatıldıktan sonra bakır tabaklarda servis edilir. İçerisinde kelle, paça, beyin ve dil bulunur. Fiyatı ise geçen yıla göre 5-10 lira arttırarak 50 liradan satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çoban, kimisinin 5, kimisinin ise günlük 10 kilometre yol kat ederek kelle paça çorbası içmeye geldiğini belirtti. Karaköprü ilçesinden kent merkezine kelle paça içmeye geldiğini ifade eden Suphi Öncel, “Ben emekli öğretmenim. Şimdilerde hayvancılıkla uğraşıyorum. Tadı çok güzel. Yediğinizde gerçek et tadını alabiliyorsunuz. Ancak yiyen bilir, yemeyen nereden bilecek. Tatmayanlara tavsiye ederim” diye konuştu.

Lokantalar müşteri ağırlama başlayınca soluğu orada aldılar: Kahvaltı yerine kelle paça
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın dün akşam yeni normalleşme kararlarını açıklamasıyla geceden hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı.
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Kahramanmaraşın önemli lezzetleri arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara gitti.
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Pandemiden önce 24 saat açık olan paçacılar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.
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Sabah kahvaltısını paça içerek yapmak isteyenler arasında Ankaradan gelen iş insanları Abdullah Torun ile Ali Bozan da vardı.
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Abdullah Torun, restoranda yemek yemenin ihtiyaçtan çok psikolojik bir durum olduğunu belirterek, Ankarada mobilya üreticisiyim ve iş için sabah Kahramanmaraşa geldik.
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Otelin lobisinde çaydan, kahvaltıdan ziyade sabahın 7sinde paça içmek istedik. Çünkü Kahramanmaraşa gelince hayalimizde bu paça vardı. İçemeyince sıkıntı yaşıyorsun. Psikolojik bir şey, paçayı yerinde yemek güzel dedi.
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Ali Bozan ise yasakların kalkmasına sevindiklerini belirtirken, her sene Kahramanmaraşa geldiklerini ve paça içmeden dönmediklerini söyledi.
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Bozan, Biz bunu sürekli tekrarlıyoruz, Kahramanmaraşa gelince paça çorbamızı içiyoruz. Burada mobilya müşterilerimiz var. Sabah otelde kahvaltı yapmıyoruz, doğru paça çorbası içmeye geliyoruz. Siparişle Ankarada olmuyor, bu kadar lezzetli olmuyor. Demir tavında dövülür, paça da Kahramanmaraşta yerinde, yani paçacıda içilir diye konuştu.
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HER ŞEY YERİNDE GÜZEL Sezai Avcı ise İstanbuldan misafiri olan ağabeyi ile birlikte geldiklerini belirterek, Yasaklar kalktığı için çok mutluyum. Misafir olarak İstanbuldan gelen ağabeyim ve oğlumla paça içmeye geldik. Kahramanmaraş denilince bizde akla birinci sıraya kelle paça geliyor. Ağabeyim de Paça içmeden İstanbula dönmeyelim dedi. Yasak varken eve sipariş veriyorduk ama yerinde yediğin gibi olmuyor dedi.
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ÖNCE PAÇA, SONRA OKUL İlkokul 4üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İbrahim Alper Gürbüz ise yasakların kalkmasıyla birlikte okulların açıldığını, paçayı çok sevdiğini, okuldan önce babasıyla birlikte paça içmeye geldiğini söyledi. Mehmet Gürbüz de hem kendisinin hem de oğlunun paçayı çok sevdiğini belirterek, Yasakların kalkması çok iyi oldu, beklediğimiz günlerdi bugünler inşallah daha iyi olacak. Okul da başladı ve oğlumla birlikte okula gitmeden önce paça içmeye geldik. Yasak varken sipariş veriyorduk ama yerinde yemek gibisi yok dedi.
Lokantalar müşteri ağırlama başlayınca soluğu orada aldılar: Kahvaltı yerine kelle paça
Kahramanmaraş'ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı. Yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara koştu.


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