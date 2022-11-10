Kelle Paça Çorbası nasıl yapılır? Faydaları neler?

Kelle paça çorbası, Türk mutfağının önemli çorbalarının başında geliyor. Sıklıkla tüketilmesi özellikle kış aylarında önerilen kelle paça çorbası, doktorların doğal tedavi yöntemlerinde üst sıralarda yer alıyor. Kelle paça çorbasına dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

> 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış)

> 2 yumurta sarısı

> 1 yemek kaşığı tepeleme un

> 4 yemek kaşığı yoğurt

> 2 diş sarımsak

> Yarım limon suyu

> 1 yemek kaşığı tereyağ

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> 1, 5 veya 2 litre su ( İsteğe bağlı)

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Unu tereyağında kavurun.

> Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakın.

> Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpın.

> Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak dökün.

> Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynatın,

> Tuzunu ilave edin. Afiyet olsun.

KELLE PAÇA ÇORBASI PÜF NOKTALARI NELER?

> Kellenin çok iyi temizlendiğinden emin olun. Gerekirse üstündeki kılları gidermek için ocakta tütsüleyebilirsiniz.

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> Kelleyi tamamen arındırmak için bir gece boyunca, 2-3 saat aralıklarla suyunu değiştirerek, suda bekletmeniz daha iyi olacaktır.

> Kelle ve paçayı iyice tuz ile ovup 2 saat tuzlu suda bekletin bu işlem çorbanızın kötü kokmasını engeller.

KELLE PAÇA ÇORBASI KAÇ KALORİ

Kelle paça çorbasının bir kasesi, yaklaşık 325 kalori değerindedir.

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

Enerji verir.

Kanserle savaşır.

Sindirim sistemini korur ve iyileşmesine yardımcı olur.

Kolajen üretimiyle cildin genç görünmesine katkı sağlar.

Saç ve tırnakların uzamasına destek olur.

İçerdiği amino asitler sayesinde uykuyu destekler.

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Omega-3 bakımından zengindir ve beyin gelişimini destekler.

Kasların güçlenmesini ve kas ağrılarının azalmasını sağlar.

Eklemlerdeki sıvıların korunmasını destekler.

Antiviral ve antibakteriyel etkisi ile vücudu enfeksiyonlara karşı savaşmada yardımcı olur.

Antioksidan etkisi ile bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur.

İçeriğindeki proteinler ağız sağlığını olumlu yönde etkiler, diş eti hasarını onarmaya fayda sağlar.

Kelle paça çorbasının içeriğinde kemiğin yapısındaki kolajen proteini, magnezyum ve kalsiyum bulunur bu durum kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır.

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Çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşır. Bağ dokusunu desteklemesiyle dejeneratif eklem hastalıklarıyla savaşır ve kemik erimesiyle savaşmada etkilidir.

Yüksek kalorili ve yağlı olmasından dolayı kilo almak isteyenler için sağlıklı bir kilo alımını sağlar ancak yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Viral ve bakteriyel enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olan arginin ile soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateş görülme olasılığını azaltır. Limon, sirke ve sarımsak ile birlikte antibiyotik etki yaratır.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ KELLE PAÇA

Uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan kelle paça, havaların soğumasıyla birlikte Şanlıurfa’da en çok tüketilen çorbaların arasında yer alıyor.

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Şanlıurfa’da özellikle kış aylarında vatandaşların hemen hemen her öğün tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanıyor. Kentin tarihi sokaklarındaki işletmelerde ustalar, özenle hazırladıkları kelle paçaları müşterilerine servis ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paça çorba telaşı, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuda güç veren paça çorbası, uzmanlarca da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kentte havaların soğumasıyla birlikte sakatat ürünlerine ilginin arttığını aktaran sakatat satıcısı Ahmet Subaşı, “Kış aylarının gelmesiyle kelle paçaya baya bir rağbet var. Biz burada sakatat işiyle uğraşıyoruz. Kelle paça bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kemiklere ve kaslara iyi geldiğini söylüyorlar. Bu aylarda çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Kelle, işkembe, paça ve mumbarla birlikte günlük burada 40-50 takım satıyoruz. Vücuda her türlü faydası var” dedi.

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Tarihi çarşılar bölgesinde yarım asırdır kelle paça çorbasının satışını yapan usta Kadir Çoban, kelle paça çorbasının her derde derman olduğunu söyledi. Çoban,

“Virüsü, tifoyu, mikrobu öldürür. Burası bir hastane gibidir. Buraya doktora geldiğinizde 2-3 kere kelle paçayı yediğinizde inşallah iyi olursunuz. Doktorlarımız da buraya gelip tüketiyorlar. Tamamen organiktir. Yaklaşık 5 saat ateş üzerinde kaynatıldıktan sonra bakır tabaklarda servis edilir. İçerisinde kelle, paça, beyin ve dil bulunur. Fiyatı ise geçen yıla göre 5-10 lira arttırarak 50 liradan satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çoban, kimisinin 5, kimisinin ise günlük 10 kilometre yol kat ederek kelle paça çorbası içmeye geldiğini belirtti. Karaköprü ilçesinden kent merkezine kelle paça içmeye geldiğini ifade eden Suphi Öncel, “Ben emekli öğretmenim. Şimdilerde hayvancılıkla uğraşıyorum. Tadı çok güzel. Yediğinizde gerçek et tadını alabiliyorsunuz. Ancak yiyen bilir, yemeyen nereden bilecek. Tatmayanlara tavsiye ederim” diye konuştu.

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