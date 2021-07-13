Özgün Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?
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Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler, kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır? sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanetin "Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?" sorusuna yanıtı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Tutulacak her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

  • a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.
  • b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir."

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