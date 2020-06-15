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TÜRKİYE

Adana'da koronavirüs vaka sayısı arttı: Camilerden yapılan anonslar bile vatandaşları durduramıyor

Adana’da son bir haftada koronavirüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Adana'da maske kuralına uymayanlar...
Adana'da maske kuralına uymayanlar...

Yeni tip koronavirüsün Türkiye’yi 11 Mart’tan itibaren etkisi altına almasının ardından bir dizi kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, yeni normal hayat adı altında maske, sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulması ikazıyla 1 Haziran’dan sonra kaldırıldı. Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye’de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500’ü geçti. Adana’da da Türkiye’de olduğu gibi vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi.

İHA
Maske kuralını hiçe sayanlar...

CAMİLERDEN GÜN BOYU ANONS YAPILDI

  • Camilerden gün boyu "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı. Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske olduğu ne de sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

İHA
Adana'da maske kuralına uymayanlar...

Ayrıca Adana’da vatandaşların yüzde 80’inin maske takmadığı yüzde 100’ünün sosyal mesafeye dikkat etmediği de görüldü. Vatandaşların maskesi olsa bile düzgün takmadığı, kiminin koluna ve bileğine taktığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi. Vatandaşlar virüsün artmasının nedeninin kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtirken, bir 65 yaş üstü vatandaş ise kendisinin maske taktığını, gençlerin takmadığını onların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Adana'da maske kuralına uymayanlar...

Adana'da maske kuralına uymayanlar...

Adana'da camilerden anons yapıldı.

İHA
Adana'da maske kuralına uymayanlar...

İHA
Adana'da maske kuralına uymayanlar...

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