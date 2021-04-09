Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
TÜRKİYE

Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Kırmızı şehirler hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonunda nereler açık olacak?

Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, haftalık vaka sayılarında çok yüksek riskli olan 58 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki toplamda 56 saat sürecek kısıtlamada hangi iş yerleri hizmet verecek, kimler kısıtlamalardan muaf olacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Kırmızı şehirler hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonunda nereler açık olacak?
Arşiv

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında belirlenen limitlerin çok üzerinde yer alan 58 ilde, bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İllere göre risk durumunda, çok yüksek riskli olarak belirlenen şehirler (kırmızı) için toplamda 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan "hatırlatma" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının olmadığı şehirler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşük (mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi.

Pazar günü kısıtlamanın uygulanacağı iller

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak şehirler

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeler ise şu şekilde açıklandı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi: İşte renk değiştiren şehirler
KORONAVİRÜS
İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi: İşte renk değiştiren şehirler

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları korkutuyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları korkutuyor
Abone Ol Google News
Aile büyük şok yaşadı

Aile büyük şok yaşadı

Gürültüyü duyup sokağa koştular.
Tekrar tekrar okumak istedim

'Tekrar tekrar okumak istedim'

Çobanın notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

​Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Siirt'ten acı haber

Siirt'ten acı haber

PKK'ya yönelik operasyonda 1 uzman çavuş şehit oldu.
Erdoğan Putin'le görüştü

Erdoğan Putin'le görüştü

Ukrayna krizi ve ​Sputnik V aşısının ortak üretimi konuşuldu.

​Beykoz Cam Müzesi açılış töreninde hitap ediyor.

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.