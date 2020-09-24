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Koronavirüs İngilterede mobil koronavirüs temas ve izleme uygulaması hayata geçti
DÜNYA

İngiltere'de mobil koronavirüs temas ve izleme uygulaması hayata geçti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, halka "ülkenin salgına karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere ve Galler'de kullanılabilecek mobil uygulamanın virüse yakalanma riski olan daha fazla insanın takip edilmesine yardımcı olacağını söyledi. Uygulamanın bugün kullanıma hazır hale geldiğini ifade eden Hancock, halktan ülkenin Kovid-19'a karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanmasını istedi.

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  • Hancock, uygulamayı indirenlerin toplumu güvende tutacağına işaret ederek, "Herkes kendisini, sevdiklerini ve toplumu korumaya yardımcı olacak. Uygulama ne kadar çok indirilirse o kadar etkili olacak. Bu Kovid-19'la mücadelemizin bir parçası." ifadelerini kullandı.

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Mobil temas ve izleme uygulaması

"NHS Covid-19" adı verilen uygulama yalnızca akıllı telefonlarda kullanılabilecek ve kullanıcıların kimlikleri gizli tutulacak. Kullanıcılar uygulama ile, Kovid-19 testi pozitif çıkan diğer kullanıcıların nerede olduğunu, yaşadıkları bölgenin salgın riskinin düzeyini ve Kovid-19'luların bulunduğu mekanlara ait bilgileri öğrenebilecek.

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Uygulamada Türkçe dil seçeneği de bulunuyor

Kullanıcılar, Kovid-19 belirtileri olup olmadığını bu uygulamadan kontrol edebilecek ve ihtiyaç duyulması durumunda buradan test talebinde bulunabilecek.Kovid-19 testi pozitif olanlar uygulama aracılığıyla bireysel karantina geri sayımlarını takip edebilecek ve uygulamada yüklü olan tavsiyelere ulaşabilecek. Uygulamanın hizmet sunduğu 10 dil arasında Türkçe de bulunuyor.

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