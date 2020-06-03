İstanbul toplu ulaşımında yeni kararlar: Toplu taşımada ayakta üçte bir oranında yolcu olacak

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Bisiklet şehri Konya Türkiye'ye örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bisiklet şehri Konya’da bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdi. Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan ve bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatan ilk şehrin Konya olduğunu belirten Başkan Altay, 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’de açık ara önde olduklarını söyledi. Başkan Altay, “Pandemi sürecinde gördük ki bisiklet çok güvenli. Sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum” dedi.