İlaçları kullanın!

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede kritik eşikten geçiyor. Yeni vaka artışları korkutucu boyutlara ulaşırken, Sağlık Bakanlığı her fırsatta tedbirin elden bırakılmaması yönünde çağrıda bulunuyor. Virüsle mücadele edilirken en önemli sac ayaklarından biri olan ilaç kullanımıyla ilgili ise son dönemde ortaya atılan bazı iddialar ise insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor.

MÜCADELEYİ SEKTEYE UĞRATIYOR

Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen kirli algıyla, tedavide kullanılan ilaçların kalp krizine yol açtığı, beyinde pıhtı attırdığı, karaciğerleri iflas ettirdiği yönünde türlü iddialar körükleniyor. Bazı vatandaşlar bu dedikodular nedeniyle ilaç kullanma konusunda tedirginlik yaşarken, bu durum salgınla mücadeleyi sekteye uğratıyor.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi: Korona ilacı nasıl kullanılır?

HAREKETE GEÇTİLER

Artan şikayetler üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tedavi sürecinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla broşür hazırlayarak 81 ile gönderdi. Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi (zatürre) olan olası/kesin Kovid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında” Hidroksiklorokin veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

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İKİ İLAÇ İLERLEMEYİ ÖNLÜYOR!

Sağlık Bakanlığı, her iki ilacın da mutlaka hekim tavsiye ve gözetiminde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğüne işaret eden Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tanı ve tedavi rehberinde de yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorunlardan olan ‘ilaç dozunun karıştırılması’ konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

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İşte doz takvimi

İki ilacın kullanım zamanı ve dozlarına açıklık getirilen broşürlerde, kullanımın uygun olmadığı hallere de dikkat çekiliyor.

Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor. Vatandaşların aldıkları dozu bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebilecek. Broşürlerde ayrıca herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler arttığında hekime başvurulması gerektiği de vurgulanıyor.

Belirtilerim 2 günde bitti

Sosyal medyada ilaçlarla ilgili korkunç söylentiler ortaya atılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, kendilerine söylenenleri paylaşıyor.. Bir sosyal medya kullanıcısı, yaşadıklarını “Beni arıyorlar ilaçları içme kalp krizi geçirirsin, beynine kan pıhtısı gider, karaciğer hastası olacaksın, arayıp ağzından burnundan kan gelecek diyen de oldu. Bir an kendimi intihar ediyorum öleceğim sandım. İçtim iyileşeli 20 gün oldu, çok şükür yaşıyorum” diye anlattı. Bir başka kullanıcı da ilaca hemen başladığını söyleyerek “Belirtiler 2 günde bitti. Söylenenlere uyun, doktorlara saygı!” diyerek tavsiyelere uyulması çağrısı yaptı.

185 kişi vefat etti

Türkiye’de son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi. Dün 29 bin 281 yeni vaka tespit edilirken bunların 6 bin 439’u hastanede tedavi görmeye başladı. Dün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte iyileşen hasta sayısı 400 bin 242’e yükseldi. Bütün hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 11 oldu.

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Türkiye’nin ilk mRNA aşısı

Türkiye’de ilk defa genetik teknolojiyi kullanarak, mRNA temelli koronavirüs aşısı geliştirildi. Koronavirüs aşısı geliştiren 13 merkezden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü’nde Türkiye’de ilk defa genetik teknoloji kullanılarak mRNA temelli koronavirüs aşısı laboratuvar ortamında sentezlenerek, hayvan testleri aşamasına geldi.

YAZIN İNSANLARA UYGULANACAK

Türkiye’nin ilk m RNA aşı çalışmasına 15 Haziran’da başladıklarını belirten Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak şöyle dedi: “mRNA teknolojisi dünyada 3’üncü aşı teknolojisi olarak tanımlanıyor. Bu konu üzerinde yoğunlaştık. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Yaz aylarında insanlara uygulanabilecek düzeye getirmeyi planlıyoruz. Yaz ortalarında süreç istediğimiz gibi tamamlanırsa, insanlara uygulamaya başlamış olacağız.”

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