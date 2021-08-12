Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca paylaştı İşte illere göre haftalık vaka haritası
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İşte illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İşte illere göre haftalık vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.


Vaka sayısı en çok artan 5 il

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz;Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" dedi.

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