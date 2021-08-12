Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İşte illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Vaka sayısı en çok artan 5 il

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz;Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" dedi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun. pic.twitter.com/FDZHPbF2nm REKLAM August 12, 2021