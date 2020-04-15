Türkiye Gençlik STK’ları Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Veysel Dinç: Salgını kontrol altına almanın 3 yolu var

Türkiye Gençlik STK’ları (TGSP) Başkan Yardımcısı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Veysel Dinç Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgın süresince devletimiz tarafından gerçekleştirilen tedbirlerin önemine değinen Dinç, ülkemizde salgın için bir pik dönemi tahmininin hala yapılamadığını ve sosyal mesafe ve izolasyon kurallarının hayati önem taşıdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

‘’Küresel olarak içinde bulunduğumuz durum son yüzyılın en büyük salgını olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde pandemi süreci en başından beri titizlikle takip edilmiş, daha ilk günlerde alınan radikal tedbirler sayesinde geçen bir aylık dönemde herhangi bir sağlık krizi ortaya çıkmamıştır.

Ülkemiz ulaşılabilir ve güçlü sağlık sistem altyapısı, nitelikli ve özverili sağlık çalışan ordusu, yüksek yatak kapasitesi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Alınan tedbirler ve bu tedbirlere toplum olarak yüksek bir uyumla karşılık verilmiş olması yöneticiler ve halk arasındaki iletişimin başarılı bir sonucu olarak nitelendirilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki pandemi ile esas olarak hastane sınırları değil, bunun dışında yani sosyal yaşam mecralarında verilen mücadele daha önemlidir. Salgın dönemlerinde sadece güçlü bir sağlık sistemine sahip olmak başarılı olmak için yeterli olamayabilir. Bununla beraber devlet-millet ilişkisi ve iletişimi, alınan tedbirlere halk olarak riayet etmek çok önemlidir. Bir salgını kontrol altına almanın üç yolu vardır. Birincisi; aşı bulunarak herkesin aşılanması, ikincisi; salgının herkese bulaşması ve toplum bağışıklığı sağlanması, üçüncüsü ise sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak virüs bulaşını tamamen önlemektir. Şu an elimizde olan en etkili yöntem üçüncüsü yani sosyal izolasyondur. Bu noktada açıklanan tedbirlerden 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı çok önemli ve yerinde bir karardır.

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Dün itibariyle artmış test sayısına rağmen vaka sayısının aynı oranda artmaması alınan tedbirlerin neticesini vermeye başladığını hissettirmektedir. Ancak özellikle gençlerin bu hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önümüzdeki dönemde de bunu ciddiyetle sürdürmeleri çokça önemlidir. İyileşen hasta sayılarının artması ve yoğun bakım yatış sayılarının düşmesi olumlu olmakla beraber bizleri rehavete düşürmemelidir. Nitekim ülkemizde bu salgın için bir pik dönemi tahmini hala yapılamamaktadır. Henüz yolun başlarında olduğumuzu söyleyebiliriz. Elbette sıcakların artması ya da virüsün geçireceği bir mutasyonla beraber bu hastalığın da aniden ortadan kalkacağı gibi teoriler de konuşuluyor. Bu salgın bir gün kontrol altına alınacaktır. Ancak o gün geldiğinde bu hastalıktan dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısının ne kadar az olacağı biraz da bize bağlıdır. Sosyal mesafeye, izolasyon ve hijyen kurallarına birey olarak ve toplum olarak ne kadar riayet edersek kaybımız da aynı oranda düşük olacaktır.

Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca nezdinde tüm yönetici ekibine ve sahada bu salgınla canla başla mücadele eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.’’ dedi.