Koronavirüs Türkiyenin 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden yükselişte
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Dün son beş ayın en düşük seviyesine gelen vaka sayısının bugün yeniden yükseldiği görüldü. İşte 20 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden yükselişte
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 762 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 124 milyon 912 bin 525 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen hemen yaptırsın

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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