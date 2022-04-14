KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı KPSS sınavına giren öğrencilerin en çok merak ettiği ve beklediği haber geldi. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Peki, işlemler hangi tarih aralığında yapılmalı? KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ve detaylar haberimizde...

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