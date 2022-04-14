KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı

KPSS sınavına giren öğrencilerin en çok merak ettiği ve beklediği haber geldi. KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Peki, işlemler hangi tarih aralığında yapılmalı? KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ve detaylar haberimizde...
KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?
- Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
- Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
- KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
- Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.