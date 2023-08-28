Her yıl milyonlarca öğrenci maddi ve barınma yardımı olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan KYK kredi ve burs başvurusu gerçekleştiriyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

GSB e-devlet yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK yurt başvurularının ağustos sonunda alınması bekleniyor. Üniversitelerin akademik takviminin yayınlanmasının ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK’da olacak. KYK yurt başvuruları ile ilgili resmi açıklamayı internet adresi üzerinden paylaşacak. Geçtiğimiz yıllara benzer uygulama yapılması halinde ağustos sonunda KYK yurt başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.















