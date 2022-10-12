Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek. Temsilcimiz Başakşehir, bugüne kadar Avrupa’da 45 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda, 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA’DA 10. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu Avrupa’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 3 maç ise berabere tamamlandı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa’da müsabakalarda 19 kez gol sevinci yaşarken, 4 gole ise engel olmadı.

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Başakşehir’de attığı 4 gol ile en çok gol katkısı veren isim Danijel Aleksic olurken, Sırp futbolcuyu 3 golle Okaka takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts, İtalya’da TSİ 19.45’te karşı karşıya gelecek.