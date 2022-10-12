Özgün Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde Rigas FS’yi konuk edecek. 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmayı Philip Farrugia yönetecek. Grupta 7 puanla lider olan Medipol Başakşehir bu maçı da kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grupta son sırada bulunan Rigas FS ise ilk galibiyetini alma peşinde. Peki Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı hangi kanalda? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek. Temsilcimiz Başakşehir, bugüne kadar Avrupa’da 45 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda, 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Rigas FS maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA’DA 10. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu Avrupa’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 3 maç ise berabere tamamlandı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa’da müsabakalarda 19 kez gol sevinci yaşarken, 4 gole ise engel olmadı.

Başakşehir’de attığı 4 gol ile en çok gol katkısı veren isim Danijel Aleksic olurken, Sırp futbolcuyu 3 golle Okaka takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts, İtalya’da TSİ 19.45’te karşı karşıya gelecek.

Maç sonucu: Rigas FS 0-0 Başakşehir
SPOR
Maç sonucu: Rigas FS 0-0 Başakşehir
20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

​Yedi asırlık camide kullanıldı
Avrupa kendi ipini çekti

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

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​Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama.

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