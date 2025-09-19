Meteoroloji'den son dakika uyardı: İstanbul ve Ankara'da o tarihlere dikkat

Türkiye, yaz havasını geride bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, hafta ortasından itibaren batı ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da yağışlarla birlikte mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. İstanbul’da ise yağmurun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

HAFTANIN İLK YARISINDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM

Termometreler, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında 35°C'nin üzerine çıkarak vatandaşları bunalttı. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde, yerel ve hafif sağanak yağışlar görüldü.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞMUR!

Ancak bu güzel hava 18 Eylül Perşembe gününden itibaren yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yağışlı sistem, ilk olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak. MGM'nin haritasına göre, İstanbul, Ankara, Samsun gibi büyükşehirlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR, ŞEMSİYELERİ UNUTMAYIN!

Bu yağışlar, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine doğru yayılacak. Uzun süren kurak dönemin ardından ani gelecek yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu hava durumu değişikliğiyle birlikte batı bölgelerde sıcaklıklar 5-7 derece kadar düşüş gösterecek.

19 Eylül Cuma günü ise yağışlı hava dalgası daha geniş bir alana yayılacak. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve hatta Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşacak olan yağışlar, bazı illerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında düşüşünü sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler hala yüksek seviyelerde seyredecek.

20 Eylül Cumartesi günüyle birlikte yağışlı hava etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Yağışlar sadece Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde etkisini sürdürürken, yurdun büyük bir bölümünde hava durumu parçalı bulutlu veya açık olacak.