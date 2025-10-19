Demokrasinin yereldeki en önemli temsilcilerinden olan muhtarlar, köy ve mahallelerde vatandaş ile devlet arasında köprü olmaya devam ediyor. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan ulaşmasında kritik bir rol üstlenen muhtarlar için 19 Ekim 2015 yılından bu yana her yıl “Muhtarlar Günü” olarak kutlanıyor. İşte birlik, dayanışma ve hizmetin simgesi olan muhtarlar için en anlamlı Muhtarlar Günü mesajları.