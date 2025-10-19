Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlar, köylerde ve mahallelerde halkın sesi olmaya devam ediyor. Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlar için 2015 yılından bu yana her 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak coşkuyla kutlanıyor. Toplumun nabzını tutan ve hizmetleriyle fark oluşturan muhtarlara teşekkür etmek için işte en içten, en anlamlı muhtarlar günü mesajları!
Demokrasinin yereldeki en önemli temsilcilerinden olan muhtarlar, köy ve mahallelerde vatandaş ile devlet arasında köprü olmaya devam ediyor. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan ulaşmasında kritik bir rol üstlenen muhtarlar için 19 Ekim 2015 yılından bu yana her yıl “Muhtarlar Günü” olarak kutlanıyor. İşte birlik, dayanışma ve hizmetin simgesi olan muhtarlar için en anlamlı Muhtarlar Günü mesajları.
Muhtarlar Günü mesajları
- Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.
- Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
- Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.
- Muhtarlık müessesi, toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim.
- Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.
- Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.
