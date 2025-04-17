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Okullar bu sene erken mi açılacak? MEB 2024-2025 Yaz tatili takvimi

Okullar bu sene erken mi açılacak? MEB 2024-2025 Yaz tatili takvimi

10:0217/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Okullar bu sene erken mi açılacak?
Okullar bu sene erken mi açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Sosyal medyada yer alan “okullar erken kapanacak” iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler karnelerini alacakları tarihi ve yaz tatilinin süresini merak ediyor. Özellikle bursluluk sınavı, LGS ve YKS gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrenciler, yoğun bir dönemi geride bırakmaya hazırlanırken sosyal medyada yer alan iddialar kafa karıştırdı. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ek bir tatil yapmadı. Kurban Bayramı’nın ise Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak olması, okulların erken kapanabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların erken kapanacağı veya yaz tatilinin kısalacağı yönündeki haberleri yalanladı.

MEB OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor. 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR TATİL OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Toplam dört gün sürecek Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi arefe günü olduğundan okullar yarım gün açık olurken bayramın ilk günü cuma gününe denk gelecek ve okullarda eğitim öğretim faaliyetleri verilmeyecek. Öğrenciler bayram dönüşü eğitimlerine 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihler şu şekilde;

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı arefesi (yarım gün)

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. gün

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. gün

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

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