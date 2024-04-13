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Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

"Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yılın ikinci ara tatili 5 Nisan 2024 tarihinde başladı. Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin süresini merak eden öğrencler ve veliler, tatil takvimini araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

10:08 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

"Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler her yıl ara tatil ve yaz tatiline ek olarak iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında karşıladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 6-14 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

MEB 2024 ara tatil takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? - 3

6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ 2024 NE ZAMAN?

Bu yılki yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ AY, KAÇ GÜN?

Yaz tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 3 ay sürecek.

#Okul
#Yaz tatili
#MEB
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