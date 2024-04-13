"Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler her yıl ara tatil ve yaz tatiline ek olarak iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında karşıladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?