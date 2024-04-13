"Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler her yıl ara tatil ve yaz tatiline ek olarak iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında karşıladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatiline kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 6-14 Nisan tarihlerinde uygulanacak.
MEB 2024 ara tatil takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? - 3
6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
Bu yılki yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.
Yaz tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 3 ay sürecek.