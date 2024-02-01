ÖSYM YKS BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz aylarda sınavların başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre YKS 2024 üniversite sınavı başvurusu 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şubat 2024'te sona erecek. YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...
YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2024
YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024
YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024
2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplamda 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu. Bu yıl ücretlerin yüzde 50 ve üzerinde artması bekleniyor. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.
2024 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.