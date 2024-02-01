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YKS 2024 başvuruları başladı: ÖSYM sınav ücreti, TYT, AYT sınav tarihleri belli oldu

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Şubat itibariyle başladı. Adaylar 26 Şubat tarihine kadar üniversite sınavı başvurusunu tamamlayacak. Peki ÖSYM YKS TYT-AYT sınavı ne zaman? YKS başvuru ücreti 2024 ne kadar? İşte ÖSYM 2024 YKS başvuru kılavuzuna ilişkin detaylar.

10:44 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:44 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM 2024 YKS başvuru ekranı
ÖSYM 2024 YKS başvuru ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler araştırma yapmaya başladı. YKS başvuruları ne zaman, sınav ne zaman gerçekleşecek? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS, TYT, AYT, YDT 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte
2024 YKS sınav takvimi ve merak edilenler...

ÖSYM YKS BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz aylarda sınavların başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre YKS 2024 üniversite sınavı başvurusu 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şubat 2024'te sona erecek. YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024

YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplamda 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu. Bu yıl ücretlerin yüzde 50 ve üzerinde artması bekleniyor. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS BAŞVURU EKRANI SORGULAMAK İÇİN

2024 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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