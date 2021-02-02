ÖZET ve GOLLER: Hatayspor Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
HATAYSPOR FENERBAHÇE ÖZET
7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.
25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1
28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
HATAYSPOR FENERBAHÇE ÖZET (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Traore’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.
64. dakikada Boupendza’nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay’ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara’nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.
77. dakikada Boupendza’nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
79. dakikada Kamara’nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf’un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara’nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi’ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong’un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90. dakikada Katranis’in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza’nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 1-2
HATAYSPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz, Diouf
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam
Gol: Dk. 26 Thiam (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 38 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)
Mesut Özil kadroda
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.
İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı.
Hatayspor'da tek değişiklik
Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.
Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.
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