Parasosyal ilişki, bir kişinin ünlü, karakter ya da artık yapay zekâ gibi erişilemeyen bir varlık ile kurduğu “yalancı yakınlık” hissidir. Karşı taraf sizi tanımaz, etkileşim genelde tek taraflıdır ama siz ona gerçek bir arkadaş, sevgili hatta aile üyesi gibi duygular beslersiniz. 2025’te milyonlarca insan Grok, ChatGPT ya da benzer modellerle saatlerce konuşup dertleşince, bu eski psikoloji terimi birden günlük dilin yıldızı haline geldi.