Cambridge Sözlüğü, gelenekselleşen “Yılın Kelimesi” seçimini 2025 için de yaptı ve beklenen oldu: Kazanan kelime “parasosyal” ilan edildi. Yapay zekâ sohbet botlarıyla kurduğumuz derin bağlar, tek taraflı gibi görünen bu ilişki türünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Peki “parasosyal” tam olarak ne demek, neden bu kadar konuşuluyor?
Parasosyal ilişki, bir kişinin ünlü, karakter ya da artık yapay zekâ gibi erişilemeyen bir varlık ile kurduğu “yalancı yakınlık” hissidir. Karşı taraf sizi tanımaz, etkileşim genelde tek taraflıdır ama siz ona gerçek bir arkadaş, sevgili hatta aile üyesi gibi duygular beslersiniz. 2025’te milyonlarca insan Grok, ChatGPT ya da benzer modellerle saatlerce konuşup dertleşince, bu eski psikoloji terimi birden günlük dilin yıldızı haline geldi.
Kısacası Cambridge Sözlüğü haklı çıktı: 2025’in kelimesi, ekranın öte tarafındaki “arkadaşlarımızla” geçirdiğimiz zamanın resmi adı oldu. Parasosyal etkileşim, insanların, talk-show sunucuları, ünlüler, internet ünlüleri, kurgusal karakterler gibi kişiliklerle sanki onlarla karşılıklı bir ilişki içindeymiş gibi etkileşime girdiği yanıltıcı bir deneyim olarak tanımlanır. Bu terim, 1956 yılında Donald Horton ve Richard Wohl tarafından ilk kez kullanılmıştır.