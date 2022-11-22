POMEM başvuruları ne zaman bitiyor?

Polis Akademisi tarafından paylaşılan duyuruya göre 9.600 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacak. POMEM ön başvuru 25 Kasım tarihine kadar devam edecek. POMEM başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29.Dönem POMEM başvuru ücretleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 28.Dönem POMEM başvur ücreti 200 TL olarak belirlenmişti. Başvuru ücretleri Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılmıştı.

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KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine; lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alımı yapılacak.