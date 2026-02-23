Erzurum’da Ramazanların vazgeçilmez duası: İşfe’lena

Erzurum’da sadece Ramazan Ayı’na özgü manevi hazlardan biri olan ve teravih namazının en sonunda üç defa salavat okunduktan sonra okunan işfe‘ lenâ duası asırlardan bu yana devam ediyor. Genellikle müezzin tarafından okunan dua şöyle "İşfe‘ lenâ yevmel-arasâtî vel-mîzân. İrham bi fadlike yâ rabbel-âlemîn. Li-men kâle min abîdike: Âmin".

Araştırmacı-Yazar M. Talat Uzunyaylalı, sadece Erzurum’a has olan ve adeta Erzurum Ramazanları’nın vazgeçilmesi olan İşfe‘ lenâ Duası’nın, İslam’daki dua faktörünün önemli bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Burada kul Allah’tan rahmet ister, onun rahmetine sığınır. Duada sadece kendi için değil orada bulunan herkes için rahmet ister. Bu çok kıymetlidir" dedi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’un tarih boyunca bir kavşak şehri olduğunu ifade ederek, "Erzurum Horasan erenlerinin, Türkistan dervişlerinin şehridir. Bu manada kendine has değerleri vardır. İşfe‘ lenâ duası bunlardan sadece biridir ve teravih namazları sonrası vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Erzurum, Ramazan ve oruç konusunda, İslam coğrafyasında belki de Mekke ve Medine’den sonra en göze çarpan şehirlerden birisidir. İşfe‘ lenâ Duası da bu manada Erzurum’a özgü bir farkılılıktır" dedi.