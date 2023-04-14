Gönül bağıyla iyileşiyorlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkımın en çok etkili olduğu Hatay’da, çocukların yaşadıkları zor günlerden düzenlenen Ramazan etkinlikleriyle uzaklaşması sağlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay Çadır Kent Koordinatörü Necdet Gürsoy, Defne’deki eski fuar alanında kurulan çadır kentte yaklaşık 200 çadırda bin depremzedenin barındığını belirterek, “Çadır mescidimizde etkinlikler yapılıyor. 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik değerler eğitimi konusunda alanında uzman ve tecrübeli kardeşlerimiz burada gönüllülük esasına dayalı görevlerine devam ediyor” dedi.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Gürsoy, yetişkinlere yönelik Ramazan ayına yönelik teravih namazı, mukabele, sohbet gibi özel hizmetlerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: “Önceliğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız. Onlara yönelik yapılan faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Çadır ve konteyner kentlerde manevi rehberlik hizmetleri, çadırların tek tek ziyaret edilmesi gibi faaliyetler de kardeşlerimizi çok mutlu ediyor. Onlardan dualar almak gerçekten çok kıymetli. Burada çok güzel bir gönül bağı kuruldu. El birliğiyle el ele, gönül gönüle sevgileri, acıları paylaştıkça da bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz.”

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