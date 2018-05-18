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RAMAZAN HABERLERİ

Serum orucu bozar mı?

Serum orucu bozar mı?

Milyonlarca Müslümanın bereketlendiği Ramazan-ı Şerif ayı kimi hastalar için oldukça zor geçiyor. Devamlı olarak ilaç kullanmak, iğne yaptırmak ya da biranda hasta olup serum kullanmak zorunda kalan binler vatandaş var. Serum orucu bozar mı? sorusu gündeme geldi. Vücuda iğne ve ilaç girmesi durumunda orucun bozulup bozulmayacağını merak edenler için Diyanet’ten açıklama geldi. Serum orucu bozar mı? İşte cevabı.

Yeni Şafak
Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.
Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

Diyanet şu sıralar en yoğun zamanını yaşıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet’in internet sitesine akın etmiş durumda. Ramazan orucuyla ilgili sorulması gereken onlarca soru var. Bu soruların başında "serum orucu bozar mı?" geliyor. Peki, serum orucu bozar mı? İşte Diyanet’ten gelen o yanıt.

Serum orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'in fetvası bu şekilde.

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur."

"Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz! Hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz! Eğer hilal hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz!"

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