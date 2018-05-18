Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

Diyanet şu sıralar en yoğun zamanını yaşıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet’in internet sitesine akın etmiş durumda. Ramazan orucuyla ilgili sorulması gereken onlarca soru var. Bu soruların başında "serum orucu bozar mı?" geliyor. Peki, serum orucu bozar mı? İşte Diyanet’ten gelen o yanıt.

Serum orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'in fetvası bu şekilde.

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur."

"Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz! Hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz! Eğer hilal hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz!"

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