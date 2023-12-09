Herediter Anjioödem, (kalıtsal anjioödem) genellikle C1 inhibitörü adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Bu durum, vücuttaki sıvıların dokular arasında anormal bir şekilde birikmesine neden olarak şişmeye yol açar. Şişlik en sık yüzde, ellerde, ayaklarda ve bağırsaklarda görülür. Hastalığın belirtileri genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar ve ömür boyu sürebilir. Peki, herediter anjioödem belirtileri neler ve tedavi yöntemleri neler? HAE ataklarını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.