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Seçim 23 Haziranda 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak
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2019 YEREL SEÇİMİ

​23 Haziran'da 18 yaşına girenler oy kullanabilecek mi?

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandığa gidecek. Yenilenecek İBB Başkanlığı seçimlerinde en çok merak edilen konulardan biri de 31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını dolduranların oy kullanıp kullanamayacaklarıydı. Yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre, bu tarihler arasında 18 yaşını dolduran hiç kimse oy kullanamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazına kararını verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi.

23 Haziran'da İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak.

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak

23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde en çok merak edilen konulardan biri de, 31 Mart'tan sonra 18 yaşını dolduranların oy kullanıp kullanamayacaklarıydı.

Yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşını dolduran hiç kimse oy kullanamayacak.

  • 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak.

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