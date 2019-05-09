Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazına kararını verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi.

23 Haziran'da İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak.

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak

23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde en çok merak edilen konulardan biri de, 31 Mart'tan sonra 18 yaşını dolduranların oy kullanıp kullanamayacaklarıydı.

Yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşını dolduran hiç kimse oy kullanamayacak.

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak.

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