FETÖ firarisi Can Dündar'ın Türkiye'ye dönme hayalleri suya düştü: Muhalefete isyan etti

Can Dündar.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte önemli bir kararı verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor. Cumhur İttifak'ı ise mecliste üstünlüğü garantiledi. Yedili Masa'nın kazanması halinde Türkiye'ye dönme hayali kuran FETÖ'cüler Erdoğan'ın seçimleri açık ara önde götürmesine isyan etti. FETÖ firarisi Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete yüklendi.
Türkiye'ye dönme hayalleri suya düştü
Yedili Masa'nın iktidara gelmesi halinde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere yaktığı yeşil ışıktan umutlanan firari Can Dündar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete isyan etti. Dündar, "20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan’ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?" şeklinde konuştu.