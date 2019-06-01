İstanbul’u uçuracak 26 proje

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki akşam medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı. ''Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı. Yıldırım, İstanbul için projelerini ''Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi'' olarak 3 ana başlık altında paylaştı.

ÜÇ FARKLI ALANDA PROJE

İftarda konuşan Binali Yıldırım, “Biliyoruz ki İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demektir. İstanbul’un geleceği Türkiye’mizin geleceği gibi aydınlıktır. Bu amaçla İstanbul’umuza yönelik projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu projeler, 3 ana başlıkta özetlemek gerekirse, 'Ailelerimiz için', 'Gençlerimiz için' ve 'İstanbul İstihdam Paketi' adı altındadır” dedi. Binali Yıldırım, “Ailelerimiz için yapacaklarımız” diyerek 16 farklı proje açıkladı. İşte Yıldırım'ın açıkladığı projeler:

FATURA GECİKME CEZASI YOK

Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ’ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1,5 milyar TL ana para, 500 milyon TL’ si de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL borcu var. Biz vatandaş ile “Sosyal Barış”adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon TL’yi silmiş olacağız.

DOĞALGAZA YÜZDE 10 İNDİRİM

Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi, İstanbul genelinde doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

ELEKTRİK İÇİN 80 TL DESTEK

Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 TL, doğalgazda 50 TL’lik destek sağlayacağız.

AÇMA KAPAMA PARASI OLMAYACAK

Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğazgaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını arttırmış olacağız.

8 BİN TL DÜĞÜN YARDIMI

Bir müjdemizde dar gelirli olan, evlenen çiftlere olacaktır. Bu çiftlerin düğünlerini, Belediyenin Sosyal Tesislerinde yapacağız ve her çifte 8 bin TL düğün yardımı yapacağız.

İSPARK İLK BİR SAAT BEDAVA

Belediyenin otopark işletmesi olan İspark, ilk bir saat için herkese bedava olacak.

HER MAHALLEDE KREŞ OLACAK

İstabul’umuzun 300 mahallesi var. Bu mahllerimize 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin çocukları kreşlerden ücretsiz yararlanacaklar. Her mahallede kreş olacak.

ADALAR'DAN ULAŞIM ÜCRETSİZ

Adalar’da yaşayan vatandaşlarımızın ana karaya seyahatlerini ücretsiz hale getireceğiz.

OKULLARA TEMİZLİK DESTEĞİ

3 bin 128 okulumuz var. Okullara Okul Aile Birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek.

244 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Gelecek 5 yıl içerisinde 244 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ

Dar gelirli öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye desteği vereceğiz.

SOKAKLAR KAMERAYLA DONATILACAK

İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için, sokakları kameralı sistemler ile donatacağız.

ENGELLİ VE AİLESİNE TATİL

Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Bunu da belediyemiz bünyesindeki kamplarda gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidermiş olacağız.

ÜRETEN KADINA 1000 TL

Ev kadınlarımıza üretim desteğinde bulunacağız. Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için bin liraya kadar destek vereceğiz. Yani orada bir şey ürettikleri zaman, biz bunu sanal marketlerde satın alacağız. Ve o göz nuru el emeğini değerlendireceğiz.

MOTOSİKLETLERE KÖPRÜLER BEDAVA

İstanbul’da 300 bin motosiklet kullanıcısı bulunmaktadır. Motosiklet kullanıcılarının, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerinde ücret alınmayacaktır. Ayrıca motosikler kullanan vatandaşlarımız için, İstanbul’un çeşitli yerlerine Motopark’lar yapacağız.

ÖĞRETMENLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

Gençlere 10 GB bedava internet

Binali Yıldırım “Gençlerimiz için yapacaklarımız” başlığıyla birçok projeyi paylaştı. Yıldırım, “İstanbul’da bir milyon üniversiteli gencimiz var. Bu gençlerimize ve ailelerine yönelik ‘Gençlik Destek Paketleri’ bulunuyor” diyerek projelerini sıraladı.

TİYATROLAR ÜCRETSİZ

1- Tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması

Tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması 2- Öğrencilerimizin İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye “Müze ve Şehir Tiyatrolarını” ücretsiz hale getireceğiz.

Öğrencilerimizin İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye “Müze ve Şehir Tiyatrolarını” ücretsiz hale getireceğiz. SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

3- Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İlçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz.

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İlçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz. 4- Daha önceden öğrencilerimiz için 40 TL’ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak.

Daha önceden öğrencilerimiz için 40 TL’ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak. AMATÖR KULÜPLERE 100 BİN TL

5- İstanbul’da 935 Amatör Spor Kulübü bulunmaktadır. Her bir kulübümüze ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız.

İstanbul’da 935 Amatör Spor Kulübü bulunmaktadır. Her bir kulübümüze ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız. 6- Gençlerimiz için İstanbul’u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul’da Dünya’nın en iyi e-spor oyuncuları ile yarışacak.

Bu fuarı kimse engelleyemez

Yıldırım, Sultanahmet Meydanı’ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, “Bu marka haline gelmiş bu fuarı hiç kimse engelleyemez” dedi.

Her yıl 100 bin kişi işe girecek