Yerel Seçim 2019
Seçim Nevşehir Seçim 2019 - Nevşehir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Nevşehir Seçim 2019 - Nevşehir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Nevşehir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Nevşehir Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Nevşehir Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir seçim sonuçları.
Nevşehir seçim sonuçları.

Nevşehir Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Nevşehir ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Nevşehir seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Nevşehir ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Nevşehir ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Nevşehir 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Avanos Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Derinkuyu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Gülşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Hacıbektaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Kozaklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Nevşehir Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Ürgüp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Acıgöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

NEVŞEHİR

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

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Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlamasından sonra, 18 yüzyılda Osmanlıca "yeni kent" anlamındaki bugünkü adını almıştır.

Nevşehir, 6429 sayılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirildi. Kırşehir ve Kırşehir'e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş (1945'te ilçe oldu), Kayseri'ye bağlı Ürgüp (1935'te ilçe oldu), Niğde'ye bağlı Arapsun (1948'de Gülşehir adını aldı) Nevşehir'in ilçeleri haline getirildi. Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos'a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954'te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir'e bağlandı. Kırşehir 1957'de tekrar il yapıldı. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehir'den ayrıldı. Daha önceleri Melegübü ismi ile anılan bir bucak merkezi olan Derinkuyu 1 Nisan 1960'ta ilçe durumuna getirildi. Acıgöl kasabası ise 4 Temmuz 1987'de ilçe olmuştur.

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