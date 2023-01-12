Özgün Zamlı SED ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardımı ödemesi
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Zamlı SED ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardımı ödemesi

2023 SED ödemeleri ile ilgili araştırmalar gün itibariyle iyice artmış durumda. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı ilgilendiren söz konusu duruma ilişkin en çok; zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu ve 2023 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? soruları merak kazandı. Peki, zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu? Ocak ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SED ödemeleri 2023: Ocak ayı zamlı SED yardımı ödemesi kaç TL, ne zaman yatacak?
SED yardımı ödemesi 2023

Sosyal ve Ekonomik Destek'te Ocak ayının ödemeleri için artık nefesler tutulmuş durumda. 2023 Ocak zammıyla beraber SED yardımı ödemelerinde artış oldu. SED yardımı, ihtiyaç sahiplerine yapılan geçici yardımlardan biridir. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ödenir. Peki Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak?

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED yardımı okul öncesi çocuk için 2.059,99 TL olarak ödenir. İlköğretim çağındaki çocuk için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuk için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuk için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenir.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

SED yardımı gibi geçici ekonomik destek ödemeleri senede bir, en fazla iki defa yapılır.

Ödemeler en son 19 Kasım'da yapılmıştı.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

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