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Diyarbakır’da deprem mi oldu? AFAD güncel listeyi açıkladı

Diyarbakır’da deprem mi oldu? AFAD güncel listeyi açıkladı

10:3710/10/2024, Perşembe
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Son depremler listesi
Son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 06.37'de kaydedilirken, derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü. Hafif şiddetteki bu deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

"Son depremler listesi sıkça takip edilirken, 'deprem mi oldu' sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az önce deprem nerede oldu sorusuna yanıt arayanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel veriler paylaşılıyor. Deprem bilgileri, hangi bölgede ve hangi şiddette sarsıntı yaşandığına dair anlık bilgiler sunuyor.

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre Diyarbakır’da deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 06.37'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.92 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD-KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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