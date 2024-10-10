"Son depremler listesi sıkça takip edilirken, 'deprem mi oldu' sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az önce deprem nerede oldu sorusuna yanıt arayanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel veriler paylaşılıyor. Deprem bilgileri, hangi bölgede ve hangi şiddette sarsıntı yaşandığına dair anlık bilgiler sunuyor.