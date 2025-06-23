SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2025: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları başladı! Gözler sonuç tarihinde. 15 bin öğretmen kadrosu için başvuru yapan adaylar, 23 Haziran'dan itibaren sözlü sınavlara girmeye başladı. Şimdi en çok merak edilen konu ise mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. MEB’in sonuç takvimi merakla bekleniyor.

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak. Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını e-Devlet öğrenebileceklerdir. şifreleriyle giriş yaparak Adaylar, itirazlarını Bakanlığın eitiraz.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açılacak İtiraz Başvuru Modülünden elektronik olarak yapabileceklerdir. Belirlenecek tarihler dışında ve/veya İtiraz Başvuru Modülü dışında yapılan itirazlar geçerli kabul edilmeyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yani 23 Haziran’da başlayan mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Geçmiş dönemlerde bu süreç 2–3 hafta sürmüştü. Bu bağlamda; Temmuz ayının son haftalarında sonuçların açıklanması bekleniyor.



