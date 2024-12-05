2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi. 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın kurası, Miami şehrinde çekildi. İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki gruplar...
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi.
Yeni formatıyla ilk kez 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın kurası, ABD'nin Miami şehrinde çekildi.
A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)
Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.