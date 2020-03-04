MİLLİ TAKIM

A Milli Takımımız EURO 2020'ye efsane forma ile gidiyor

A Milli Takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar belli oldu. Uzun süredir merakla beklenen formalar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımımız EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

Milli Takımımız EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

A Milli Takımımızın 2020-2022 sezonlarında giyeceği formalar basına sızdı. Ay-Yıldızlılar bundan sonra efsane forma olarak adlandırılan göğsünden şerit geçen ve bayrağımızın tam ortada yer aldığı formaları giyecek.

İki renk olarak ortaya çıkan formaların biri beyaz diğeri ise kırmızı olacak. Beyaz formanın üzerindeki şerit kırmızı, kırmızı formanın üzerindeki şerit ise bayrak kırmızısı rengindeolacak.

Önceki dönemlerde açıklanan milli takım formaları kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Eski dönemdeki milli takım formalarına geri dönüş yapılması istenmiş ve bu yüzden de sponsor firmalarla görüşmeler yapılmıştı.

Esvaphane adlı sosyal medya hesabı milli takımın yeni formalarını paylaştı;

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