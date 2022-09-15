Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıkma sebebi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı Marek Hamsik ve Trezeguet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde 61. dakikada oyuna giren yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür ise 79. dakikada sağlık sorunu yaşayarak doğrudan sedyeyle oyundan alındı.

Abdülkadir Ömür

Mide bulantısı sebebiyle oyundan çıktı

Müsabakanın sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, milli futbolcunun sabahtan beri midesinin bulandığını ve bu sebeple oyundan alındığını, ciddi bir şeyin olmadığını söyledi.