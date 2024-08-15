Abdullah Avcı'dan futbolculara 'oyun disiplini' uyarısı

Rapid Wien'e elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek. Wien maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa söylemlerine de yanıt verdi. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Tabelada isminin yazması önemli değil"

Rakibin bizden üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi ayakta tuttu ilk yarıda. İkinci yarı oyunun dengede gideceğini düşünüp, planlama yapmıştık. 60'da yaptığımız değişikliklerle 4-4-2'ye döndük. Amacımız rakip yarı sahada oynamaktı. Fakat bu oyun, bu seviyede takım savunmasını birlikte yapma, baskıyı şiddetli doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininde kopmalar başladı. Bu da bireysel maç kazandırmıyor. Büyük bölümünde kaptan tuttu bizi oyunda. Oyun disiplinine sadık kalırsan oyuna geri girebilirsin. 1-0'dan sonra 2 net pozisyonumuz var. Bunu değerlendirsek belki maça girecektik. Sonra tekrar kopmalar başladı oyun disiplininden. Bireysel olarak istatistik yapmak, tabelada isminin yazması önemli değil. Rakip bizden üstün oynadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Konferans Ligi play off'u için hazırlanacağız."





"Telefonum servis edildi sosyal medyaya"

"Büyük bir camiada çalışıyorum ve bu camiayı düzgün temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefon numaram sosyal medyaya servis edildi. Organize bir kötülük var. Benim ailem ve çocuklarım var. Biz bir oyun oynuyoruz. Vazgeçmeden bu takımın daha iyi olacağını biliyorum. Lütfen telefonumu rahat bıraksınlar. Bunları yapanın gerçek Trabzonsporlu olduğunu düşünmüyorum. Empati yaparsanız anlarsınız. Senelerdir etik davranan birisi olarak üzüldüğüm bir konu. Ben mücadeleme devam edeceğim."





"Forvet transferi yapacağız"

"Forvet eksiğimiz var. Bunu anlattım. Son 3 yılda hep iyi işler yapmış forvetlerimiz vardı. Profil olarak belli. Yakında bu transfer gerçekleşecek. Oyunda tabii ki duydular olacak ama bir kişi bile parçadan ayrıldığında oyun seni cezalandırıyor. Böyle anlarda bizi kaptan ayakta tuttu. Kolay değildir büyük takımlarda oynamak ve çalışmak. Oyuncu bazen stres yapabiliyor, oyunu alabilmek için."





"Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez"

"Trabzonspor her zaman böyle oynamaz. Yeni bir organizasyon ve takım oluşturuyoruz. Maç kazandıktan sonra daha da oturacak. Bu koltuklarda oturuyorsan her zaman 'istifa' söylemleriyle karşılaşırsın. Bunlara alışkınız. Lig daha yeni başladı. Biz onlarla mutlu zamanlar da geçirdik. İnişli çıkışlı zamanlar da. Trabzonspor her zaman inatçıdır, vazgeçmez. Bunu yakın zamanda herkes görecektir."















