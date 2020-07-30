PTT 1.LİG

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 1. Lig Play-Off Finali

TFF 1. Lig Play-Off Finali

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45 1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.