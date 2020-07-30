Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Maçtan dakikalar;
7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.
40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
45 1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
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