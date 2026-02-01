Al İttihad'da N’Golo Kante kadroya alınmadı

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté hamlesi gündemi sallamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi beklerken, Suudi Arabistan’dan gelen bir gelişme heyecanı daha da artırdı.

Al-Ittihad, ligde Najma ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken Kanté, listede yer almadı. Bu karar, “Transfer mi geliyor?” sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmelerin yoğunlaştığı dönemde gelen bu hamle, taraftarların umutlarını zirveye taşıdı.

Suudi kulübü, Fransız yıldızın Al-Fateh maçında aldığı darbe sonrası sol göğüs kafesinde ezilme tespit edildiğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını duyurdu. Kanté’nin tedavisinin sağlık ekibi kontrolünde sürdüğü belirtildi.

Resmi açıklama “sakatlık” dese de, Kanté’nin kadro dışı kalması transfer kulislerini iyice hareketlendirdi. Gözler şimdi hem Fenerbahçe yönetiminde hem de Suudi Arabistan’dan gelecek yeni gelişmelerde.







