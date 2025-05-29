Alp Aksoy podyum serisine devam etmek için İtalya’da

Gelişim serilerinde başarısını pekiştirmek isteyen Alp Aksoy, Champions of The Future Serisi ile beraber WSK Super Serisi, FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da yarışarak deneyimini gün geçtikçe daha da artırıyor.

Başarılı pilot yaptığı açıklamada, “Son yarış benim için çok iyi geçti. Tabii ki her zaman daha iyisini hedefliyorum. Bu yarışta da hedefim podyuma çıkmak olacak. Her geçen yarışta hızımızı arttırıyor, stratejimiz de geçen yarışta olumlu sonuç verdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine bayrağımızı podyumda dalgalandırmak istiyorum” dedi.