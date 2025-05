Alp Aksoy podyum serisine devam etmek için İtalya’da

Geçtiğimiz hafta rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Aksoy, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Yükselen performansıyla adından oldukça söz ettiren başarılı pilot, Champions of The Future Serisi’ndeki üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkıyor ve seride OK sınıfında ter döküyor.