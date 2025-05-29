Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Alp Aksoy podyum serisine devam etmek için İtalya’da

Alp Aksoy podyum serisine devam etmek için İtalya’da

14:1329/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Alp Aksoy, bu hafta podyum serisi oluşturmak için Champions of The Future Serisi’nde piste çıkacak.
Alp Aksoy, bu hafta podyum serisi oluşturmak için Champions of The Future Serisi’nde piste çıkacak.

Türkiye'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda geçtiğimiz WSK Euro Serisi’nde podyuma çıkmasının ardından bu hafta da podyum serisi oluşturmak için Champions of The Future Serisi’nde piste çıkacak. Aksoy, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Prema Racing takımı ile İtalya’da podyum mücadelesi için yarışacak.

Geçtiğimiz hafta rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Aksoy, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Yükselen performansıyla adından oldukça söz ettiren başarılı pilot, Champions of The Future Serisi’ndeki üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkıyor ve seride OK sınıfında ter döküyor.


Gelişim serilerinde başarısını pekiştirmek isteyen Alp Aksoy, Champions of The Future Serisi ile beraber WSK Super Serisi, FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da yarışarak deneyimini gün geçtikçe daha da artırıyor.


"Yeniden podyum için yarışacağım"


Başarılı pilot yaptığı açıklamada, “Son yarış benim için çok iyi geçti. Tabii ki her zaman daha iyisini hedefliyorum. Bu yarışta da hedefim podyuma çıkmak olacak. Her geçen yarışta hızımızı arttırıyor, stratejimiz de geçen yarışta olumlu sonuç verdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine bayrağımızı podyumda dalgalandırmak istiyorum” dedi.

#Champions of The Future
#Alp Aksoy
#Prema Racing
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?