Alperen Şengün ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

Alperen Şengün maçta yaklaşık 17 dakika süre aldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçının en skorer ismi oldu.

Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.


Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.


Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
