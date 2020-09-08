TRANSFER

Altay'da Quaresma üzüntüsü: Atı alan Üsküdar'ı geçti

Altay'da Quaresma üzüntüsü: Atı alan Üsküdar'ı geçti

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay'da Ricardo Quaresma transferinin gerçekleşmemesi hayal kırıklığına neden oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' yorumları yaparak yönetime göndermede bulundu.

Haber Merkezi DHA
Quaresma'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona ermişti.

Quaresma'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona ermişti.

Portekizli yıldız futbolcunun ülkesinin Vitoria Guimaraes kulübüyle el sıkışması siyah-beyazlı taraftarların hevesini kursağında bıraktı. Quaresma transferiyle ilgili Vitoria Guimaraes tarafından, "Çok yaşa Kral" başlığıyla yapılan paylaşımda yıldız futbolcu at üzerine binerken, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan Altaylı taraftarlar, "Atı alan Üsküdar'ı geçti" yorumları yaparak yönetime göndermede bulundu.

Altay'da ilk olarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Quaresma ile ilgilendiklerini doğrulaması heyecana neden olmuştu. Özgür Ekmekçioğlu yıldız oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz olur bilemiyoruz" diyerek temkinli konuşmuştu.

  • Yüzde 85 olumlu denmişti
  • Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un bir süre sonra, "Quaresma ile görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" açıklaması taraftarlar arasındaki heyecanı ikiye katlarken, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine yönetimin sürpriz bir isimle anlaşarak taraftarın gönlünü almayı planladığı öğrenildi.

Vitoria Guimaraes'in Quaresma için hazırladığı transfer videosu büyük beğeni topladı;


1. Lig ekibinde Quaresma heyecanı: Başkan transfer görüşmesini doğruladı
1. Lig ekibinde Quaresma heyecanı: Başkan transfer görüşmesini doğruladı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Ricardo Quaresma konusunda sessizliğini bozup Portekizli yıldıza transfer teklif ettiklerini doğrulaması heyecana neden oldu. Quaresma iddialarını ilk kez doğrulayan Ekmekçioğlu, "Dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Görüşmelerimiz oldu, halen de devam ediyor. Onun da konuştuğu başka kulüpler var. Bu bir süreç olumlu ya da olumsuz olur bilemiyorum. Gündemimizde o mevkide boşluk var. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımızın menfaatleri için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecek" diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi hesabından Ricardo Quaresma&#39;nın Beşiktaş&#39;ta oynadığı yıllardan derlediği klas görüntüler 😎pic.twitter.com/F3U639XdDX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020 "Özellikle 10 numara bakıyoruz"İzmir ekibini Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvayan Başkan Ekmekçioğlu, "Biz her zaman ligde en iyisini yapacağımızı söylüyoruz. Favori ilan edilmek güzel bir duygu. İnşallah bunun arkasında durabilir ve hakkını da verebiliriz. Bunun için çok çalışacağız. Erken takım kurup iyi transferler yapmaya çalıştık. Süper Lig'de önümüzdeki sene yabancı oyuncu sınırlaması gündeme gelebilecek. Yerli ve yabancı oyuncu tercihlerimizde planlamayı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Şu an görüştüğümüz iki oyuncu var. Onlarla da anlaşmak istiyoruz. Özellikle 10 numara bakıyoruz. Hücum hattına sürpriz bir isim alabiliriz" dedi.Quaresma: Beşiktaş'ı çalıştırmak isterimÇağlar Birinci'ye kancaLigde üst üste tecrübeli oyuncuları bünyesine katarak transferin en hareketli kulübü olan Altay, dış transferde son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek Çağlar Birinci'ye teklif sundu. Trabzonspor altyapısında yetişip Orduspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki futbolcu Denizlispor, İstanbulspor, Galatasaray, Elazığspor, Akhisarspor, Kayserispor ve Karşıyaka'da da görev yaptı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Novak Djokovic'in sinirlenip kenara attığı to...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.