Anderson Talisca'nın maaşı herkesi şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın Çin Ligi'nde ne kadar kazandığı belli oldu. Son günlerde siyah beyazlılara transfer olacağı iddia edilen futbolcunun Beşiktaş'a imzasının mümkün olmadığı belirtildi.

Çin'de 8 milyon Euro yıllık ücret aldığı öğrenilen futbolcunun primlerle beraber kazancının 10 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

Guangzhou Evergrande'nin bonservisini Benfica'dan 20 milyon Euro'ya aldığı futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 55 maçta 27 gol attı 9 da asist yapma başarısı göstermişti. Talisca, Çin Ligi'nde ise 36 maçta 27 gol atarken 11 de asist yaptı.

Son günlerde Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları ortaya atılan Anderson Talisca, radikal bir kararın eşiğinde: Brezilyalı yıldız, Çin Milli Takımı forması giyebilir! pic.twitter.com/v82iSSY3KT — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Kasım 2019