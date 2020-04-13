SÜPER LİG

Anderson Talisca'nın maaşı herkesi şaşkına çevirdi

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen ve taraftarları beklentiye sokan Brezilyalı yıldızın Çin'de kazandığı para ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca, Beşiktaş'ta 2 yıl boyunca kiralık olarak forma giymişti.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta 2 yıl boyunca kiralık olarak forma giymişti.

Fotoğraf: Onur Çoban

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın Çin Ligi'nde ne kadar kazandığı belli oldu. Son günlerde siyah beyazlılara transfer olacağı iddia edilen futbolcunun Beşiktaş'a imzasının mümkün olmadığı belirtildi.

Çin'de 8 milyon Euro yıllık ücret aldığı öğrenilen futbolcunun primlerle beraber kazancının 10 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

  • Guangzhou Evergrande'nin bonservisini Benfica'dan 20 milyon Euro'ya aldığı futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 55 maçta 27 gol attı 9 da asist yapma başarısı göstermişti. Talisca, Çin Ligi'nde ise 36 maçta 27 gol atarken 11 de asist yaptı.

Talisca şov yapmaya devam ediyor
Diğer

Talisca şov yapmaya devam ediyor

Beşiktaş'tan Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımına giden Anderson Talisca gollerine devam ediyor. Guangzhou Evergrande ile Henan Jianye arasında oynanan karşılaşmada Anderson Talisca 6.maçında 7.kez fileleri sarstı.

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