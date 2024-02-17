Antalyaspor Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile 2-2 berabera kaldı.
Antalyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golleri Adam Buksa'dan (2) geldi. İstanbulspor'un golleri ise Emrehan Gedikli ve Jackson'dan geldi. Antalyaspor - İstanbulspor maç özeti haberimizde.
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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1 saat önce