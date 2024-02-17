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Spor

Antalyaspor 2-0 öne geçtiği maçta evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı | ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Antalyaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi Antalyaspor 2-0 öne geçtiği maçta kalesinde 2 gol görerek 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Goller dakika 14' ve 16' Adam Buksa, 75' Emrehan Gedikli, 90+8' Jackson'dan (pen.) geldi. Antalyaspor bu sonuçla puanını 35'e çıkararak 7. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 6. beraberliğini alarak 12 puanla 20. sırada yer aldı. Antalyaspor - İstanbulspor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:31 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:35 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile 2-2 berabera kaldı.
Antalyaspor Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile 2-2 berabera kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golleri Adam Buksa'dan (2) geldi. İstanbulspor'un golleri ise Emrehan Gedikli ve Jackson'dan geldi. Antalyaspor - İstanbulspor maç özeti haberimizde.

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - İstanbulspor maç özetini izlemek için

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Antalyaspor
#İstanbulspor
#Süper Lig
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