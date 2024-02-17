Antalyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golleri Adam Buksa'dan (2) geldi. İstanbulspor'un golleri ise Emrehan Gedikli ve Jackson'dan geldi. Antalyaspor - İstanbulspor maç özeti haberimizde.