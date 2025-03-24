Arda Güler maç boyunca kendisine tekme atan rakibi hakkında konuştu: “Bu formayı giyen hiçbir şeyden korkmaz”

Bizi ilk dakikalarda sert faullerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki, Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz. Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.