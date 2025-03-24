Arda Güler maç boyunca kendisine tekme atan rakibi hakkında konuştu: “Bu formayı giyen hiçbir şeyden korkmaz”

Arda Güler, 39. dakikada A Milli Futbol Takımımızı Macaristan karşısında 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanşında Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyeti de ekleyerek toplamda 6-1’lik skorla A Ligi’ne yükselmeyi başardı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Güler, özellikle rakip oyuncuların maç boyunca yaptığı sert faullere vurgu yaptı.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında Macaristan'ı iki maçta da yenerek adını A Ligi'ne yazdıran A Milli Futbol Takımımızda maçın yıldızlarından Arda Güler açıklamalarda bulundu. Macar futbolcuların sert müdahalelerde bulunduğunu ifade eden Arda Güler'in açıkalamarı şöyle:
Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söylememe gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.
Bizi ilk dakikalarda sert faullerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki, Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz. Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.
Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder.
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