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Vincenzo Montella: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum

Vincenzo Montella: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum

23:1023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0'lık Macaristan galibiyeti sonrası konuştu. Futbolcularıyla gurur duyduğunu belirten Montella, "İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. Bu hedefi tutturmak gurur verici." dedi.

A Milli Takımımız, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.


Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;
'Bunu devam ettirmek istiyoruz'

"Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın validesini kaybetti."

'Bu hedefi tutturmak gurur verici'

"İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz."


'Ben egoist olmam'

"Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici."

'Eleştirilerden etkilenmem'

"15 yıldır hocalık yapıyorum ve eleştirilerden etkilenmiyorum. Bazen çok haksızlık yapıldı diye düşündüm ama alışkınım. Futbol dünyasındaki dinamikleri biliyorum, eleştirilerden etkilenmem."






#Türkiye
#Vincenzo Montella
#Uluslar Ligi
#Macaristan

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