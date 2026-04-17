Arsenal ve Juventus'un eski kalecisi korkunç kazada hayatını kaybetti

09:4017/04/2026, Cuma
AA
Alexander Manninger'in kullandığı araca tren çarptı.
Kariyerinde Arsenal, Juventus ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymiş olan 48 yaşındaki Avusturyalı eski file bekçisi Alexander Manninger, kullandığı araca trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Avusturya'da meydana gelen tren kazası futbol dünyasını yasa boğdu. İngiliz The Telegraph gazetesine göre Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger'in kullandığı araç, Salzburg'un kuzeyinde sabah saatlerinde demiryolu hatlarını geçerken bir trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada araçta tek başına olan Manninger, acil müdahale ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Avusturya Futbol Federasyonu açıklamasında, Manninger'in vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Avusturya futbolu sadece olağanüstü bir kaleciyi değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca yerel futbolu şekillendiren ve uluslararası alanda temsil eden bir kişiliği de kaybetti." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı kaleci, Arsenal ile bir İngiltere Premier Ligi, bir İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası'nı kaldırmış, Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu da yaşamıştı.

